Zdroj: Piráti Chomutov

„Chytat za takovým týmem je vlastně jednodušší a je velká motivace dostat třeba jeden gól za třetinu. Jsem rád, že jsem si v Bílině připsal poměrně dost výher. A v posledním zápase jsem dokonce vychytal nulu, což se tam nestalo hodně dlouho, ale ve statistikách ji nemám, protože na posledních pár minut tam dali druhého gólmana, abychom si to jako by rozdělili. Větší část jsem odchytal já, takže to připisuju více sobě a jsem za to moc rád,“ vysvětluje mladý gólman, který si připsal i pár startů za prvoligové chomutovské áčko.