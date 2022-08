Chlupáči také musí ladit k partě psů, které již má v domě ubytované. Například staforda majitelky, která s rodinou odlétala do zahraničí a jiný psí hotel jí na poslední chvíli odřekl domluvený termín ubytování, nemohla přijmout. Nemuselo by to totiž dopadnout dobře s výstavními psíky a „gaučáky“, jež má právě ubytované.

Jaký panuje v hotelu Bally režim? „Psi jsou tu na prázdninách, vypadá to jako nějaký pionýrský tábor,“ směje se majitelka. Čtyřnozí hosté mají pro sebe celé přízemí s hernou, kde jsou nejen jejich pelíšky a hračky, ale také klasická velká postel. Mají také volný přístup na terasu, aby se mohli podle libosti proběhnout. Pokud si klienti připlatí, jejich psi dostanou i vlastní pokoj nebo možnost pobývat v prvním patře, kde žije majitelka. To platí spíše pro ty nejmenší, kteří jsou zvyklí žít v pohodlí bytu.

Zchlazení na horách: Klínovec nabízí nejdelší flow traily v Evropě

Každého nováčka uvítá paní Thein spolu s drobnou a přívětivou Jack Russel teriérkou Maggie. „Se psy se seznamuje jako první a přivádí je jako již kamarádka a opora mezi ostatní. Díky přátelské povaze k ní mají důvěru,“ zmínila. Aby klienti viděli, že je o jejich miláčky dobře postaráno, posílá jím ještě ten den videa, na nichž je vidět jejich seznamování s dočasným domovem. Další přidává v následujících dnech a některá zveřejňuje i na facebookových stránkách hotelu.

Psí hotel rozjela majitelka vedle zavedeného psího salonu a menšího ranče před pěti lety. Přestože je milovnicí zvířat, stihla za tu dobu nasbírat tolik nepříjemných zkušeností, že chtěla s hotelem skoncovat. „Ne každému zákazníkovi se zavděčíte. Se psy problém není, s lidmi ano, zvlášť když o vás někdo nepravdivě píše na sociálních sítích,“ zmínila živnostnice. Potíž je totiž, když klient zamlčí podstatné informace o zvířeti. „Měla jsem tu například dva prý hodné psy, až na to, že mi to tu začali totálně demolovat. Nejen, že se pustili do pelechů, ale poškodili podlahu a zdi,“ popsala. „Paní později prozradila, že je sama hlídala a zdemolovali jí nábytek, proto je dala ke mně. Omluvila se sice, škodu ale nenahradila, přestože to slíbila a na výzvy již nereaguje,“ zkonstatovala.

Proto si daleko více vybírá a spolupracuje hlavně s prověřenými lidmi. Své psí kamarády k ní vozí i pražští herci a dabéři. Například Jana Páleníčková, která si zahrála v pohádce Princezna ze mlejna.