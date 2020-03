"Aktuálně je to náročné, poslední měsíc dělám vlastně každý den dvanáct hodin. Za poslední měsíc jsem byl doma čtyři dny a čas s rodinou je to, co mě nejvíce chybí. Je to jako ve sportu. Pokud něco tvoříš a myslíš to vážně, tak základy musí být nejpoctivější a musí se tomu obětovat hodně času a energie,“ popisuje dlouhovlasý basketbalista. Velkou oporu má v rodině.