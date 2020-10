Zdroj: Jan Beneš

Po základní škole nastoupil na Školu uměleckých řemesel v Brně. Odešel tehdy jako čtrnáctiletý z domova, ze severu na jih Moravy. Otec jej podporoval, viděl, že mu kreslení jde. Když sám neměl možnost studovat výtvarnou školu, chtěl to dopřát synovi. Z Brna pak šel rovnou do Prahy na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. V mládí nebyl žádným svatouškem a na školu se prý dostal díky špatnému posudku z Brna. V Praze studoval v 60. letech. „To byly nejlepší roky. O prázdninách jsme jezdívali stopem po celé západní Evropě. Procestoval jsem Španělsko, Portugalsko, Británii, celou Skandinávii. Třikrát jsem byl v Paříži na prázdninách,“ vzpomíná na dobu před srpnem 1968. Z Prahy na počátku 70. let odešel rovnou do Kadaně. Ke své tvorbě říká: „Lidé mě obecně inspirují méně, než třeba příroda. Příroda a zvířata nelžou. Proto mě oslovují víc, než lidi. Lidi jsou zparchantělí, zvířata jsou upřímnější. Platilo to vždycky. Nechci, aby to vyznělo, že bych byl nějak ukřivděný z mezilidských vztahů, to ne. Ale příroda je mi bližší. Tak to prostě je.“