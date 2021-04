Produkce projektu V CreateZdroj: archiv V Create

Současná opatření v souvislosti s Covid-19 nutí podle něj firmy k přechodu do on-line prostředí a mnohé z nich musely kvůli přežití přizpůsobit své prodeje. To je nejen fenomén této pandemie, ale i dnešní moderní doby. Současná situace tento přesun u mnohých firem jen urychlila. Aktuální trend tu tak již zůstane a do budoucna ještě posílí.