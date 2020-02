Postavit se před kameru pro mě bylo velkou výzvou. Není ale jediná, jakou jsem v životě přijal. Začal jsem běhat. Prvotním impulsem bylo jen to, že jsem nebyl spokojen sám se sebou. Žádné vyšší cíle jsem neměl. Běhání má největší vliv na svalovou soustavu, je to komplexní formování těla i mysli. Nejdřív jsem běhal jen tak, jednou za tři dny. Jenže jakmile mě běh pohltil, často jsem až doma zjistil, že jsem uběhl třeba dvacet kilometrů na jeden zátah. Od rozhodnutí začít běhat po prvních dvacet kilometrů uběhly asi dva měsíce. To už mě dělil jen krůček k prvnímu půlmaratonovému závodu, ke kterému jsem byl vyhecován svou partnerkou.