Jeho zájem o hudbu těšil maminku Martinu Klementovou, která se ho snažila všemožně podporovat. “Přestože vůbec neumím zpívat a hrát, hudbu miluji. Od malička jsem synovi pouštěla nejrůznější hudební žánry. Poslouchal je, už když byl v břiše,” zmínila.

Když viděla jeho snahu, nakupovala mu různé hudební nástroje a on se na ně učil hrát. S kytarou mu například pomohlo DVD pro nevidomé začínající hudebníky. S hrou na klavír mu pomáhala pedagogická asistentka, ochotná dávat mu soukromé hodiny, a později Základní umělecká škola v Jirkově.

Individuální plán

Složitější to bylo se školní docházkou. Kvůli zrakovému handicapu musel nastoupit do zvláštní školy, kde měl individuální plán. Ještě na prvním stupni přešel do běžné základní školy v Jirkově a od druhého stupně pak byl žákem Základní školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze na Hradčanech. Tam začal hrát na klarinet, protože ho učitel vyzval, aby odložil flétnu a zkusil něco těžšího.

“Upřímně říkám, že mi to s ním zezačátku vůbec nešlo a tím pádem mě to ani nebavilo,” prozradil se smíchem Daniel. “Nechali jsme tomu ale čas. Postupně se mi začalo dařit a hra na klarinet se mi začala i líbit. Nakonec jsem si vybral studium hry na klarinet i na konzervatoři, kde budu čtvrtým rokem. Jako hlavní obor mám klavír,” dodal.

V kavárnách i na zábavách

Kromě koncertů, které se odehrávají na půdě školy, mohli posluchači Daniela slyšet při veřejných vystoupeních. V rámci cyklu komorních koncertů Pražské hudební večery Pavla Šporcla hrál na pražském Malostranském náměstí na saxofon. Vystupuje také na benefičních koncertech Světlo pro Světlušku a s potěšením hraje i na zábavách a v kavárnách.

Aby se mohl účastnit hudebních kurzů Ameropa, podporuje ho Fond Kaufland, který mu přispívá také na asistenci pro cesty do školy a zpět.

Hudba prostupuje celým Danielovým životem. “Mám ji rád jako posluchač, kdy poslouchám vše od klasiky a opery přes pop, country, rock a poslední dobou mám rád i tvrdší žánry jako metal,” zmínil mladý hudebník. Mezi jeho oblíbené české kapely patří Lucie a Kabát.

Po ukončení studia by se rád živil jako hudební teoretik.

Daniel není zdaleka jediný, komu Světluška z Fondu Kaufland ulehčuje a zpříjemňuje život se zrakovým postižením. Do Fondu Kaufland každoročně putuje výtěžek z Vánoční sbírky pro Světlušku, která probíhá tradičně vždy v prosinci ve všech prodejnách obchodního řetězce po celé zemi. V minulém ročníku zákazníci se spoluúčastí řetězce darovali rekordních 20 milionů korun, které Světluška v grantových řízeních dále věnuje těm, kteří to opravdu potřebují. V prvním a druhém kole grantového řízení letos rozdělil Nadační fond Českého rozhlasu již 6 262 092 korun organizacím pomáhajícím lidem se zrakovými potížemi po celém Česku, ale i jednotlivcům. Finanční částky pokrývají zejména asistenční, odlehčovací a průvodcovské služby, jež využijí nejen rodiče dětí se zrakovým postižením, ale například i senioři obtížně se orientující mimo svůj domov, dále nákup kompenzačních pomůcek k tréninku zraku.



Z Fondu Kaufland mohla Světluška zřídit také Půjčovnu kompenzačních pomůcek a sportovního vybavení pro zrakově postižené s celorepublikovou působností, jež ročně pomůže desítkám lidí. Nejčastěji zapůjčovanými artikly jsou kamerové lupy, mobilní telefony se speciálním softwarem, ale i tandemová kola. Finanční pomoc směřuje také do přípravy na samostatný život, podpory sportu a volnočasových aktivit nebo do vzdělávání zrakově handicapovaných.