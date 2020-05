Zdroj: Roman Dušek, Florbal Chomutov

Tam chomutovské florbalistky narazily na nejtěžší tým – Mladou Boleslav. „S tou holky bojovaly jako lvice, i když nevyhrály. Na zápas jsem se koukala ze střídačky a byl to pro mě nejlepší zápas sezóny. Před holkami smekám,“ posílá pozdrav do kolektivu florbalistka, která ve volném čase, když se nemusí honit za děravým míčkem, ráda vyjíždí na kole a kolečkových bruslích. Co ji naopak v sezoně zklamalo? „Jednoznačně zápas s Litvínovem,“ poukazuje Chuderová na porážku v severočeském derby. Sama dříve působila nedaleko Litvínova, a to v Mostě.