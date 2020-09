Zdroj: Deník / Roman Dušek

Při práci fotoreportéra křižoval celou zemi. Fotil světové i české celebrity, politiku, sport a byl u důležitých událostí jako například dělení federace nebo záplav. „Nebylo to jako dnes. Neměli jsme digitální fotoaparáty, kdy cvakáte jednu fotku za druhou. Když člověk fotil, nevěděl, co přesně tam má, dokud se to nevyvolalo. Ještě cestou jsem házel film do vývojky a pak ustalovače, abych šetřil čas, a když jsem byl ateliéru, měl jsem mokrý film, který jsem mohl dát do zvětšováku,“ připomněl, oč složitější bylo focení ještě před dvaceti lety. „Jsem ale rád, že jsem zažil tu kouzelnou dobu bez digitálu, kdy jsme si sami vyvolávali fotky,“ nenechává na pochybách, že si svou éru užil.