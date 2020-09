Zdroj: Deník / Edvard Beneš

Knihu o legionářích z Chomutovska dával Miroslav Jančar dohromady třináct let. „Po celou dobu, kterou jsem věnoval shromažďování údajů o jednotlivých mužích, mi ležela na srdci otázka, abych na někoho nezapomněl,“ doplňuje. Rodiny bývalých legionářů zájem o jejich předky potěšil s tím, že se konečně o tuto problematiku někdo začal zajímat. „Narazil jsem ojediněle ale i na to, že se mě ptali, proč se po tolika letech o to zajímám, když to celou dobu nikoho nezajímalo. Odpovídal jsem jim, že by byla velká škoda, kdyby ty informace a vzpomínky zapadly. Říkal jsem, že je to ještě příležitost, jak zmapovat osud jejich předka pro další generace a badatele. Přesto se mi některé rodiny nepodařilo přesvědčit,“ přibližuje, že ne vše šlo tak hladce.