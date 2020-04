Jezdíval jsem na tržnici kupovat, co bylo potřeba. Jednalo se například o školní uniformy pro děti nebo vitamíny. Všechno jsem si hradil sám nebo z peněz od známých, kteří chtěli také pomoci. Abych mohl v Keni zůstat co nejdéle, vedl jsem kurzy horolezectví nebo dělal průvodce turistům. Takhle jsem to s přestávkami dělal při studiích sedm let.