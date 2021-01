Zdroj: Deník / Miroslava Šebestová

Zaujetí pro kočky v ní zažehl její kocour Mikeš. „V deváté třídě jsem dostala nabídku, jestli nechci koťátko. Máma mi to dovolila, ale s podmínkou, že se o něj budu starat jen já. Tak jsem si přinesla takové černobílé miniaturní kdovíco a stala se z toho láska na celý život,“ přiblížila Chomutovanka. „Mikeš umřel, je to deset let, ale není dne, abych si na něj nevzpomněla. Doma mám teď dvě kočky plus sedmdesát koček, které prošly Klubíčkem. Každá je jako moje,“ doplnila.