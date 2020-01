Martin Valina se našel ve fotografování Krušných hor

Zažil jsem krásný koncert. Vyrazil jsem za tmy autobusem do hor. Pak ještě půl hodiny za hluboké tmy jsem se blížil k přírodnímu amfiteátru. Vše ještě spalo, neslyšel jediný tón, jediný hlas. Ani hvězdy vidět nebyly. Prostě nálada na bodu mrazu, a to i teplotně. Nicméně nezažil jsem snad lepší koncert. Po zvukové stránce žádné fortissimo, spíše pianissimo. Ale když se k tomu přidala vizualizace, světelná část koncertu? To teprve bylo.