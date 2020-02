Rád jsem jezdil na výlety s rodiči po památkách, a to byl jeden z prvních kroků k focení, protože mě bavilo si ta místa zaznamenávat a doma pak prohlížet. Postupem času mě začínala zajímat i technická stránka mé záliby a focení jsem se začal věnovat naplno. Začal jsem zkoušet dávat fotky do různých soutěží. Přišla i první motivace. Když jsem byl na základní škole, zkusil jsem se účastnit celostátní soutěže Mladí fotografují památky a umístil jsem se na 3. místě. Díky tomu jsem se dostal na vyhlašování cen ve Španělském sále Pražského hradu. Byla to pro mě v té době velká motivace a radost. Dokonce se podařilo si to celé zopakovat i v minulém roce. Pak jsem začal fotky přihlašovat do regionálních projektů. Fotky jsem využíval k tvorbě mých studentských prací, které byly na fotkách založeny.