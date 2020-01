Marie Svobodová: Připadám si jako stéblo trávy

Co vše mám za uplynulých třicet let za sebou představuje nyní výstava Babí léto v pastvinách, s jejíž realizací mi pomohla řada přátel. Jsem totiž po amputaci nohy na vozíku, a tak by to bez obětavých pomocných rukou nešlo. Moc si vážím všech lidí, kteří mi v průběhu mé nemoci dodávali sílu a odvahu. Jsou to lidští andělé. A na vernisáž jich přišlo tolik, přeci jen mě za ta léta tady už znají.