Zdroj: archiv Oty Schneppa

Malbě se věnuje už více jak patnáct let. K malování jej prý přivedla „mazanice“, kterou zahlédl na vernisáži velmi uznávaného výtvarníka. Při pohledu na ni si tehdy řekl, že když on chce za takový obraz dvacet tisíc korun, tak já to samé namaluji za tisícovku. Mýlil se, jak sám později přiznal. Malování je pro něj hobby a ne práce. „Je to relax, absolutní vypnutí sebe sama a naladění se na jinou sféru. Ze začátku jsem si myslel, že namalovat obraz a prodat ho je to nejjednodušší na světě. Ale opak byl pravdou,“ říká dále. Výtvarničení se věnuje od jara 2002. Od namalování prvního obrazu k první výstavě uplynulo jen osm měsíců.