Když mě někdo při čtení vyrušil, trvalo mi sekundu, dvě, než jsem vstřebala ten skok z vesmíru do vesmíru, úplně stejně jako by mě probudili ze živého snu. Dnes si obdobně vytvářím svůj vlastní svět ve svých knihách. Pokud se při psaní dostanu do podobného rozpoložení, kdy jsem naprosto pohlcená příběhem. Je to ta nejlepší tvůrčí nálada a já vím, že budu z takového textu později už jen málo vyškrtávat.