/LIDÉ ODVEDLE/ Vysoký hokejista Petr Freiberg vzpomíná na své začátky. Talentovaný hráč si jako čtrnáctiletý mladík vyzkoušel hrát ve Finsku. Zůstal tam tři roky.

Petr Freiberg, hokejista Pirátů Chomutov | Foto: Piráti Chomutov

Jaký byl jeho vůbec první kontakt s bruslemi? „Ve čtyřech letech na starém zimním stadionu. Přivedli mě tenkrát rodiče a mám pocit, že nás trénoval pan Mašek starší. Tam to všechno začalo. Už jsem se na to nestihl táty zeptat, zda jsem tíhnul k hokeji hned, ale je to zvláštní, protože v naší rodině táta a brácha hráli basketbal, strejda taky hrál basketbal, takže opravdu nevím. Basketbalovou postavu ale mám,“ směje se v klubové TV chomutovských Pirátů Petr Freiberg s tím, že trenérů poznal za kariéru hodně, ale táta byl asi ten největší. „Když něco řekl, tak jsem to musel udělat. Byl přísný, ale já mám na něj dobré vzpomínky. Chybí mi to,“ dodal Freiberg.