Zdroj: archiv Martiny Výborné

Vydala jsem se na cestu Mohendžodára - tantrické jógy pro ženy, kterou jsem studovala 6 let v Osho centru v Brně a setkala se tu s mistry tantry z celého světa. Osvobodila jsem se a vstoupila do hlubokého prožívání opravdového života ve všech jeho polohách v jednotě těla, duše a ducha. Dnes vedu kurzy pro ženy, které přináší znovuzrození do zralého ženství. Mnoho žen v průběhu kurzů otěhotnělo, přestože měly zdravotní potíže. Jejich postoj k ženství se začal měnit a ženské orgány uzdravovat. Techniky v Mohendžodaru rozpouští vše, čím nejsem, a zůstává jen to, kým opravdu jsem.