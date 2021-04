Mazlíci do dětských postýlek.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

„Je to můj koníček. Dělá mi to radost. Když si doma udělám, co potřebuji a nemám co dalšího, vezmu do ruky háčkování. Neumím jen tak sedět a nic nedělat,“ vysvětluje.