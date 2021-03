Pavel Suchopárek a jedno ze zastavení na Zindelově naučné stezce.Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová

„Těžištěm mé práce je ale péče o krajinu. Hodně jí za posledních sto let dlužíme. Prakticky veškerá vzrostlá stromořadí a aleje pocházejí z období před první světovou válkou, jsou tu s námi skutečně více než sto a více let, od té doby se až na výjimky systematicky nesázelo,“ vysvětlil s tím, že s okolní krajinou úzce souvisejí i křížky a boží muka, o které je také potřeba pečovat. „Je to historie naší krajiny a národa. Sakrální památky k české krajině patří a bylo by škoda o ně přijít,“ nepochybuje.