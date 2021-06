Jan Řápek, trenér softbalistů Beavers ChomutovZdroj: Archiv J. Řápka

Být televizním reportérem je činnost sice prestižní, ovšem vyžaduje čas. Stejně tak ho potřebujete pro přípravu špičkového softbalového týmu. „Snažím se stíhat, co to jen jde. Sám nevím, jestli o něco v životě přicházím, nebo ne,“ přemítá brzy 28letý muž. Podporu cítí doma i v práci. „Bez ní by to nešlo. To naštěstí platí pro celé Beavers. Všichni jsme dobře naladěni, jelikož za námi stojí hodně výborných lidí.“