Takto tvoří Romana Kášová ze Zaječic.Zdroj: Archiv R. Kášové

Hrnčířinu se přitom Romana učila sama od podstaty, poté co ji tato práce tak trochu uhranula. „Většinu života jsem o něco takového nejevila zájem. Změnilo se to na jednom Císařském dni v Kadani, kde jsem se zastavila u hrnčířky. Něco se stalo. Zalíbilo se mi to a najednou jsem to chtěla také umět,“ zavzpomínala. Řemeslo se učila podle návodů na internetu a z videí. Dostala se tak daleko, že dnes učí jiné, například vede keramický kroužek při Základní škole ve Strupčicích. Hrnčířina ji naplňuje. „Přináší mi uvolnění, radost a je to i trochu útěk od starostí v zaměstnání,“ doplnila.