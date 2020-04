V současné době se také s otcem snažíme o odchov divokých králíků. Je to z důvodu většího zazvěření drobnou zvěří. Počátek našeho záměru nebyl vůbec snadný. Umělý chov králíka divokého není v ČR příliš rozšířen a tak bylo pro nás obtížné sehnat jedince vhodné do chovu. Přesto se nám to podařilo. Chov divokého králíka se příliš neliší od chovu králíka domácího. Vždy je potřeba zajistit kvalitní krmivo, čistou vodu a hlavně bezpečný úkryt v podobě chráněných kotců, kam se nedostanou predátoři. Důležité také je veterinární péče v podobě vakcinace. Věřím, že se nám podaří odchovat co nejvíce zdravých jedinců, které budeme moci vypustit do volné přírody.