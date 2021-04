Jakub Trefný, kapitán hokejové Kadaně.Zdroj: SK Kadaň

V další sezoně už poslední celek nebude mít takové štěstí a půjde o soutěž níž. Co na to Trefný říká? Vyhovuje mu, že soutěž bude opět sestupová? „Je to jedině dobře. Konečně bude o co hrát a bude to takové napínavější a bude to i jinak vypadat. Určitě jsem pro to, aby se padalo, ať je to zajímavější,“ přeje si rezolutně.