Zdroj: Deník / Miroslava Šebestová

Sestra mé expřítelkyně měla maturitní večírek a já dostal do ruky foťák, ať udělám pár snímků. Od té doby jsem ho nepustil,“ přiblížil 38letý rodák z Málkova u Chomutova. „Chodil jsem do lesa, fotil, co se dalo a posouval to dál. Dělal jsem pak například benefiční výstavy, aby mé focení také pomáhalo,“ doplnil.