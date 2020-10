Zdroj: archiv Jiřího Piramovského

Jeho vášní a posláním se staly objekty historického vojenského opevnění. Jiří Piramovský je předsedou spolku Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku. Do starých, téměř zapomenutých bunkrů, spolu s dalšími nadšenci vracejí života zaplňují bílá místa naší vojenské historie. Společně tak poukazují na to, co to je hrdost, dnes už mnohdy ztracená a zapomenutá.