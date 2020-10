Zdroj: Deník

Z nedalekého Litvínova se florbalový obránce Jiří Pecháček přesunul během loňské letní přestávky do Chomutova, kde stihl odehrát pouze přípravná a pohárová utkání. Následně musel na půl roku přerušit hráčskou kariéru kvůli zraněné achilovce. „S achilovkou jsem nikdy neměl žádný problém, takže ani zkušenosti s podobným zraněním. Když si to vezmu zpětně, určitě bych tomu věnoval víc pozornosti, protože indikací, že se s achilovkou něco děje, bylo víc, ale nic co by mě limitovalo až tak výrazně. Už v letní přípravě jsem cítil že mě tahá, ale vždycky během tréninku nebo zápasu to šlo, až další den jsem trochu trpěl. Tím jak jsem to víc a víc přemáhal, protože jsem byl v novém týmu a chtěl jsem za každou cenu hrát, tak to došlo až do stádia, kdy mi v achilovce v posledním pohárovém zápase výrazně bodlo,“ popisuje.