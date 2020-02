Co jsme tu dostali po válce, to nám zas vzali. Mívali jsme chalupu v horách, kde mě maminka koupala venku, a od té doby mám ráda hory, jezdím sem velmi ráda s mými psy, máme oblíbené trasy. Maminka ráda plavala v Kamencovém jezeře, v létě jsme sem chodili denně, měli jsme tu už tenkrát kabinu. Tatínek mě naučil, že je dobré chodit. To měl z kriminálu, když chceš přežít, tak musíš chodit, ne si lehnout. Tatínek byl vzdělaný, měli jsme doma knihy o umění, to mě zajímalo, ale i se samými jedničkami jsem musela na technicky zaměřený učňák. Pak jsem vystudovala průmyslovku a pracovala tu nejdřív jako asistentka, pak jsem dělala na Povodí Ohře. Nejdřív ve skladu, poté jsem se vypracovala na správce budov, vystudovala jsem ještě stavební školu.