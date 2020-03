Jana Hronská: Ráda fotím a cestuji

Narodila jsem se v Kadani, kde jsem vystudovala místní gymnázium. Po maturitě jsem šla studovat do Prahy obor Zahradní a krajinářská architektura. Byla to logická volba, protože moji rodiče působí ve stejném oboru na Chomutovsku. Během studia jsem využila výměnného pobytu Erasmus a odjela na dva semestry do polské Wrocławi.

I přesto, že nyní bydlím a pracuji v Praze, Kadaň pro mě bude vždy srdeční záležitostí. Jde o krásné malé město, kde se lidé znají a mají své město rádi. Již během studia na gymnáziu jsem se začala věnovat focení, které se stalo mou nedílnou součástí. V současné době mě focení částečně živí, zaměřuji se především na svatby. Přestože nafotím ročně přes 10 svateb, pořád to neberu jako svoji práci, dělám to hlavně proto, že mě to baví. Když zrovna nejsem na svatbě s foťákem, tak ráda cvakám portrétní nebo párové fotografie. Focení se navíc náramně hodí při cestování. Překvapivě však z cest nepřivážím fotky katedrál a typických turistických lapačů, ale zaměřuji se více na různé detaily, lidi či přírodní motivy. K focení jsem se dostala díky tátovi, jako své první fotoobjekty jsem využívala kamarády či rodinné příslušníky. Focení svateb mi do cesty přihrála sestřenka, která chtěla nafotit svatbu. Moje mamka ve mně pak vycítila potenciál a začala mě doporučovat na svatby dětí svých kamarádek. Zpětně si říkám, že to byl pěkný risk, ale vyplatilo se to! Díky zahraničnímu studijnímu pobytu v Polsku jsem se rozcestovala. Na cestování mám nejradši fakt, že se zase můžu vrátit domů. Život v cizině se může zdát lepším, ale já bych Česko za nic nevyměnila. Přesto je důležité, aby se každý podíval za hranice naší země. Jiná místa a jiná kultura jsou každému velkou inspirací a dokáží v mnoha ohledech pomoci změnit názor na život. Inspiruji se nejen na cestách, ale i u jiných tvůrců, kteří se zabývají stejným žánrem. Sleduji u nich nejen jejich tvorbu, ale také jakým způsobem přistupují ke svým klientům. To totiž určuje, jestli budou lidé na fotkách uvolnění a v pohodě. I když mě focení svateb baví a beru to částečně jako zábavu, tak cítím samozřejmě také určitou zodpovědnost. Fotím někomu jejich velký den, na který dotyční chtějí vzpomínat celý život. Snažím se z toho ale nebýt zbytečně ve stresu a vždy věřím, že se všechno povede. Barbora Genserová

