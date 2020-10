Zdroj: Deník / Miroslava Šebestová

Taxikaření jí těší, živí jí, současně si ale uvědomuje rizika s ním spojená. „Strašně mě to baví, ale také vidím, jak tahle práce lidi ničí. Je to nočním životem a stresem, když se rozbije auto a člověk ví, že přišel o peníze za pět šichet a ještě do auta musí peníze nasypat,“ zmínila. „Teď je tu navíc problém s covidem, který nám bere klienty. Nemají peníze. Řada taxikářů si hledá práci jinde,“ dodala.