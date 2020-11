Zdroj: archiv V. Šimonovského

„Schránka barokních a starších hodin je vždy krásná. Ale ten stroj, když se vám ho povede opravit a hodiny začnou měřit čas třeba po mnoha desítkách let, to je úžasný pocit. Mnohdy víte, že bylo několik hodinářů, kterým se je nepodařilo opravit a vám se to podaří a znovu jim vdechnete život. To je velká radost,“ svěřuje se. Muzeum hodin v Klášterci nad Ohří, které se nachází v Chomutovské ulici, nedaleko náměstí Dr. Edvarda Beneše, s otcem založili v červenci roku 2014. Chtěli se se svými poklady, které sbírali, objevovali, nakupovali v Čechách i v celé Evropě, podělit s širokou veřejností. Václav Šimonovský starší hodiny sbíral 50 let, Václav Šimonovský mladší 20 let. Celkem je v muzeu vystaveno v dobových vitrínách na 250 kusů starožitných hodin vyrobených do roku 1900. Jsou zde hodiny caplové, špindlové, regulátory, hodiny porcelánové, stojánky na pánské kapesní hodinky a spousty dalších.