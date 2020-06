Zdroj: Florbal Chomutov

Jak vůbec zvládne působit na dvou palubovkách a to v Chomutově a v Praze? „V současné době nestuduju. Právě jsem nastoupila na částečný úvazek do práce. Teprve zjistím, jak náročné nebo nenáročné je propojit práci se sportem, ale v letní přípravě se mi to zatím daří. V Chomutově mi dokonce vycházeli vstříc a nemusela jsem absolvovat všechny tréninky. Většinou jsem chodila jen na ty předzápasové,“ poukazuje Malecká, která zatím neví, zda v nové sezoně opět zvládne dva celky, protože ten chomutovský je momentálně bez trenéra.