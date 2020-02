Nevýhodu bydlení na vesnici ale vidím v tom, že tu není moc co dělat a kam jít. A je nutné dojíždět za prací. Já sama dojíždím do Prahy, kde pracuji v Obecním domě jako číšnice. Svojí práci mám ráda, studovala jsem hotelovou školu. Práce je to ale náročná. Obsluhujeme tuzemské hosty i hosty ze zahraničí. A samozřejmě se podílíme na obsluze plesů a společenských akcí.