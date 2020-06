Zdroj: archiv Dany Genserové



Letos to bude už 10 let, co učím. Začínala jsem jako učitelka v mateřské škole, kde jsem se zaměřovala na předškoláky. Vzhledem k vystudovanému učitelství pro 1. stupeň na liberecké univerzitě, jsem po třech letech přešla na základní školu Rudolfa Koblice v Kadani, kde učím dodnes. Ve volném čase se aktivně věnuji ještě zpěvu. Zpívám v kapele, se kterou hrajeme na plesech, svatbách a oslavách. To mě hodně naplňuje a je to skvělý ventil po práci. Člověk si hezky vyčistí hlavu. Teď mě ještě chytla hra na klavír, snažím se v ní zdokonalit. Volné chvíle mi také zaplňuje moje psí kámarádka Bíba. Je to skvělý parťák na výlety po okolí.