Boleboř a Orasín - to je synonymum pro tvůrčí lidi. Tolik výtvarníků, malířů, sochařů na kilometr čtvereční jen tak nenajdete. Začali jsme se s manželem zúčastňovat sochařského sympozia v Boleboři. Proto nám bylo líto, že po skonu starosty obce J. Juřiny to vypadalo, že nejstarší sympozium v Ústeckém kraji po 15 letech skončí. Tehdy se manžel rozhodl: Udělám ho třeba na zahradě. Ale nebylo třeba, ten první rok nám poskytla obec Boleboř areál rekreačního střediska a energie. My jsme sehnali sponzory na materiál a stravu. Vzedmula se vlna solidarity a na sympozium přispívali lidé, které jsme ani neznali. Podporu jsme získali i z Prahy od ředitele mezinárodního festivalu Mene Tekel J. Řeřichy, který moderoval vernisáž na zakončení sympozia a doprovodný program. Loni se už jednalo o regulérní podporu a spolupráci s obcí Boleboř, za což jsme velmi vděční. Sochaři vytvořili šest laviček do aleje sv. Martina, která spojuje obce Boleboř a Orasín. Naši sochaři jsou prostě srdcaři, kteří mají tento kraj rádi jako my, žijí tu, tvoří a perou se z životem v horách jako my všichni.