Zdroj: Jaroslav Mareš

Kvůli nejrůznějším omezením, kdy se nekonají žádné společenské a kulturní akce a zavřená jsou i sportoviště, řada lidí vyráží na dlouhé túry po liduprázdné krajině. Výjimkou není ani Blanka. „Chodila jsem hlavně při první vlně. S mamkou a kamarádkou jsme se třeba nechaly vyvézt na Lesnou, došly na Jedlák a pak se vracely podél šachty do Vysoké Pece a do Jirkova. Ono se to nezdá, ale je to přes dvacet kilometrů. Chodily jsme také po okolí, například do Boleboře a pak zpátky přes oboru,“ uvedla pro představu Jirkovanka.