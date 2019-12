Cyklus výstav s názvem Osudové devítky v klášterecké galerii Kryt míří do svého finále. Poslední výstava představí grafiky Josefa Čapka, bratra spisovatele Karla Čapka. Mladší Josef vynikal originální tvorbou. „Coby malířa grafik byl nejvíce ovlivněn kubismem, který přizpůsobil svému stylu,“ říká kurátorka výstavy Lenka Fricová. „Jeho typický rukopis na první pohled poznáte i v knižních ilustracích a na přebalech knih,“ doplňuje.

V galerii Kryt je od pátku 13. prosince k vidění téměř dvacet grafik. Do Klášterce nad Ohří je zapůjčila umění Karlovy Vary. Čapek na grafikách zachycoval především svět okolo něho. Při tvorbě grafik ho nejvíce Zejména pak figury – postavy. Žen, dětí, žebráků, pijáků, námořníků či nevěstek.

Výstava s názvem Josef Čapek – grafika je návštěvníkům přístupná do konce ledna 2020. Galerie je otevřená v době od října do dubna ve všední dny, od pondělí do pátku. A to vždy v době od 8.30 do 17 hodin.