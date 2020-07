Nikdy předtím neviděli Benátky v době slavného karnevalu. Letos je stihli navštívit těsně před tím, než v Evropě udeřila pandemie. Až doma si čtyři fotografové uvědomili, čemu utekli. Proto také svoji společnou výstavu nazvali S koronavirem v zádech. Její slavnostní otevření se chystá na čtvrtek 2. července v chomutovské galerii Lurago, kde půjde o první vernisáž po více než dvouměsíční korona-pauze.

Fotografie, které ukazují slavnostně vyzdobené gondoly, kanály prozářené myriádami světel i tradiční kostýmy, vytvořili autoři z Chomutova a z okolních měst. Na cestu do Benátek se vydali dlouholetí fotoreportéři Miroslav Rada a Libor Zavoral, profesionální fotograf Roman Dušek a chirurg Bořek Zasadil.

Díky akreditaci lovili záběry z pontonu bok po boku novinářů z celého světa a přinesli řadu unikátních záběrů. „Nejvíc jsme se ale zaměřili na masky. To je to, co na benátském karnevalu každého zajímá,“ podotkl Dušek. „V maskách nejsou jen lidé, kteří tam žijí, ale i turisté. Jsou tam třeba týden a vysloveně si Benátky užívají,“ dodal.

Kromě klasických masek harlekýnů, bláznů, morových lékařů a dalších postav, kdy jako základní materiál slouží kůže, papír a porcelán, zachytili i originální kostýmy z kávových obalů. Pozornému oku ovšem neujdou ani snímky s maskami Salvadora Dalího typické pro bankovní lupiče z populárního seriálu Papírový dům.

S nápadem podniknout cestu do karnevalových Benátek přišel Miroslav Rada. „Za svůj život jsem projel půlku světa, ale nikdy jsem nebyl v Itálii, přitom o ní všichni básní. Chtěl jsem proto vidět Benátky v atmosféře karnevalu,“ prozradil, co stálo za rozhodnutím prověřit svůj um v téměř tisíc kilometrů vzdálené metropoli. „Původně jsme měli jet dva s Romanem Duškem, ale nakonec jsme udělali partu čtyř fotografů,“ dodal.

Doma sledovali příznaky

Poté, co zachytili zahájení karnevalu s fascinující atmosférou a davy lidí, přišel návrat domů. To už v Itálii naplno propukla epidemie, slavnostní vyvrcholení karnevalu vláda zrušila. „Utekli jsme tomu, bylo to o štěstí,“ uvedl Zavoral. Do té doby se vědělo jen o nákaze v Číně. „Doma jsme se pak pozorovali, jestli nemáme koronavirus,“ dodal.

Fotografické postřehy čtyř autorů jsou tak zároveň dokumentací, jak to v Benátkách vypadalo pár dnů před začátkem karantény. Vernisáž výstavy začíná ve čtvrtek v 17 hodin, snímky budou k vidění do 21. srpna.

Miroslav Rada

byl hlavním fotoreportérem Vltava-Labe-Press, pracoval také pro Průboj, Šíp a ČTK. Dnes spolupracuje s Chomutovským deníkem. Žije v Oseku.

Libor Zavoral

dlouhodobě pracoval jako fotoreportér České tiskové kanceláře.

Roman Dušek

Fotograf a instagramista města Chomutova, spolupracuje s Chomutovským deníkem.

Bořek Zasadil

Chirurg a bývalý ředitel nemocnice v Lounech. V Lounech spravuje a doplňuje unikátní sbírku zkamenělého dřeva v Muzeu Zkamenělý les, restauruje pohledy a fotografie Loun a pořádá výstavy z cyklu Bylo tu, není tu…