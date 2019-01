Vroutek - „Stavíme program výhradně jen na hudbě," říká k vrouteckému festivalu za pořadatele Jaromír Telenský. I letos to tu bylo slyšet

Festival Rock for Churchill ve Vroutku je jeden z posledních českých ryze hudebních letních festivalů s objevnou dramaturgií, vývojem a jasnou koncepcí. Nehrává na něm kolekce českých kapel, které v létě hrají v malinko přeskládaném složení na každém českém vydlážděném náměstí či pokosené louce za městem. „Nejsme rodinný ani městský festival," říká Jaromír Telenský. „Stavíme program výhradně na hudbě!"

Bylo vyprodáno

I letos ve Vroutku poslední prázdninový víkend bylo ideální počasí, slušné občerstvení, atraktivní stánky, korektní ochranka, čistý kemp, jednotlivé sety disciplinovaně bez zpoždění dle rozpisu, dobrý zvuk. Dle pořadatelů bylo vyprodáno. Sobotní vedro pomáhali chladit místní hasiči. Pod proud vody z proudnice skočil každý, v mokrých tričkách to holkám moc slušelo.

Naše festivalové jistoty TataBojs, Wohnout, Krucipüsk a Sto zvířat, ze Slovenska roztomile vulgární Horkýže slíže, k tomu bohužel na festivalech málo frekventované ale o to lepší - vynalézavé a výborné kapely Pipes and Pints, N.O.H.A, Mydy Rabycad, United Flavour.

A jako hlavní hvězdy avantgardní rockově elektroničtí Archive z Londýna, malinká drobná příjemná Belgičanka se sladkým a silným hlasem Selah Sue, rytmicky nakažlivý francouzský Babylon Circus coby roj divokých včel v rytmu ska, reggae i rocku. Švédský výsadek, jakože rockové Royal Republic a jakože hiphopové Looptroop rockers berme jako vzorek na ochutnávku ze země ABBY.

ADF, finální lahůdka

Lahůdkou na úplný závěr v sobotu po půlnoci byla londýnská legenda Asian Dub Foundation. Ze scény při nich zněl kulometný řev (rap?), jako když se dva desátníci přeřvávají na cvičáku. Kytara ostrá jako válečný bombardér při startu, levoruký gumový basista, flétnista si náústek plete s beatboxem a navrch bubeník jako rota bengálských perkusistů. Strhující směs rytmů reggae, dubu, punku a čertví čeho. Je to nahlas, je to bojovné, je to originální. Zdánlivý chaos, který má ale pevný vnitřní řád, jako když šest akrobatů lítá současně vzduchem na hrazdách a už desetina vteřiny zpoždění by jejich sestavu rozbila. Asian Dub Foundation byl zážitek, na který se jen tak nezapomíná.

Výtvarník Milan Cais, lídr, zpěvák a bubeník TataBojs, z pódia při loučení před přídavkem chválil, jakože fesťák ve Vroutku u Podbořan je z českých festivalů jeden ze čtyř nejlepších. Málokdo přitom zná české festivaly líp než TataBojs, proto mu to věřme. No jo, je ale co myslíte? Je severočeský Rock for Churchill z nich ten první, druhý, třetí nebo snad až čtvrtý? Je to jednoduché - přijďte to příští rok zjistit.

Tomáš Ondrášek