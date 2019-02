Chomutovsko - V pátek začnou první jízdy Tří králů, v sobotu čekají pochoutky z pašíky a v neděli zakuste krušnohorskou zimu.

První víkend nového roku se ponese tak trochu ještě na sváteční vlně. Chomutovem budou procházet Tři králové, v sobotu dojde ale i na zabijačku. Nebo se vypravte do hor a poznejte jak těžké to měli v zimě naši předci.

Tři králové v Chomutově

Kašpar, Melichar a Baltazar vyrazí v pátek 6. ledna ze skanzenu Stará Ves aby popřáli šťastný nový rok obyvatelům města. Trasa začíná na statku a pokračuje přes Čelakovského ulici až na náměstí 1. máje, kde průvod přijme a symbolicky pohostí primátor. Průvod začíná ve 14 hodin, ale bude možné se k němu připojit i cestou. Ke staré radnici na náměstí 1. máje dorazí v 15 hodin.

Na Lesné budou drát peří a vařit krušnohorské mlsky

Bramborové placky, zelí, chleba se sádlem a drhání peří jsou největší lákadla Tříkrálové nadílky na Lesné. Vychutnejte si horskou zimu a zkuste, jak těžký život měli krušnohorci v těchto zimních měsících. Nebudou chybět ani ukázky tradičních řemesel. „U našich předků se ke každému ročnímu období pojily aktivity, v zimě bylo dost prostoru pro ruční práce," vysvětluje Kateřina Herzánová a za všechny jmenuje draní peří, které si budou moct návštěvníci sami vyzkoušet. Akce se bude konat od 13 do 16, vstupné je zdarma.

V Drmalech pořádají zabijačku se vším všudy, přesto v souladu se zákony

Zabijačky jsou pevnou součástí české kultury, v posledních letech jim ale zákony dávají pěkně zabrat a ze společenské události se stává komorní rodinná záležitost. V drmalské Myslivně se ale i přesto rozhodli zkusit tuto sobotu pravou zabíjačku se vším všudy. „Na místě bude viset už poražený koupený kus, který prošel řádnou veterinární kontrolou tak, jak nařizuje zákon, i tak ale návštěvníky o nic neochudíme," láká provozní Myslivny Petra Štelcichová. V přítomnosti mistra řezníka se budou připravovat dobroty z pašíka. „Budou se vyrábět jitrnice, jelita, ovar i zabijačkový gulášek a to přímo venku, u ohniště," líčí Štelcichová. „Jedinou výjimkou jsou tlačenky, ty musí ztuhnout, takže jsme je udělali dříve". Zabíjačkové pochoutky budou volně k ochutnání, komu ochutnávka nebude stačit, bude si moci koupit výslužku i domů.

A co by to bylo za zabijačku bez dobrého alkoholu. „Pro návštěvníky jsme si připravili ochutnávky pálenice z Valašska a bude jí dost," ubezpečuje provozní.

Akce začíná od 15. Hodin.