Velká akce čeká na rodiny a děti tuto neděli od 10 hodin. Pokračuje totiž oblíbené Rodinné zápolení. Koza Róza a Rozmarýnek se tentokrát vydají do městské knihovny, kde bude připraveno zábavné odpoledne na téma „Svět knížek“.

Účastnící budou mít možnost vidět a prostudovat si 70 metrů dlouhé obří leporelo Dějiny udatného českého národa autorky Lucie Seifertové. Čeká na ně i ale tzv. „listování“ - Profesionální herci odehrají čtyři divadelní představení s knihou v ruce. Jde o propojení divadla a literatury, o zvláštní druh scénického čtení. Hrát a číst se bude z knihy Jiřího Trnky Zahrada, Pavla Šruta Lichožrouti, Petra Morkese Komisař Vrťapka či Miloše Kratochvíla Pachatelé dobrých skutků. A „listování“ není jen pro účastníky Rodinného zápolení, zúčastnit se ho může úplně každý.

Dnes také máte možnost se podruhé zúčastnit Tajemství klášterecké minulosti. Projekt ve formě procházky městem, skýtající třináct historicky poučných zastavení, měl svoji premiéru v sobotu 6. září. Při procházce městem měli lidé možnost odhalit legendy i historická tajemství Klášterce a odpovědět si na otázky proč se město jmenuje Klášterec, proč je náměstí z kopce, kdo na zámku straší a další záludné a záhadné otázky a tajenky. Možnost vidět a projít „Tajemství klášterecké historie“ máte znovu už dnes. Vstupenky si můžete rezervovat na webových stránkách www.zamek-klasterec.cz

I v Kadani budete moci zažít nefalšovanou atmosféru mnichovského tradičního svátku. Na těchto oslavách vyhlášeného bavorského piva se bude čepovat Paulaner, kvasnicové Weissbier a skvělé šestnáctistupňové St. Thomas. České pivovarnické umění zastoupí Staropramen. Celý večer navíc zpříjemní skvělá rocková muzika v podání předkapely Parademarche a hlavním hostem pak nebude nikdo jiný než kapela Katapult.

Podrobný přehled kulturních akcí do 17. října ZDE.

A co sport? Vyražte si zaběhat do SpořicV sobotu od 9:00 se můžete zúčastnit Spořické šestky ve spořické sportovní hale. Předběžně se můžete zaregistrovat na emailu sporickasestka@email.cz. Trať má šest kilometrů a vede ulicemi Spořic. Zúčastnit se mohou i děti, které budou soutěžit na tratích od 50 metrů do jednoho kilometru.