Chomutov - Motivy, na kterých se střídají ženy, dostali k vypracování „za domácí úkol“.

Obrazy z cest a domácí úkoly podruhé. Takový název nese výstava, kterou pořádá chomutovská Galerie Špejchar ve spolupráci s pražskou galerií La Femme.



„Už od roku 2003 máme tradici těchto úkolů, kdy vyzýváme umělce, aby malovali obrazy na nějaké téma,“ uvedl galerista La Femme Miroslav Lipina. Letošní zadání znělo „namalujte ženu a architekturu“.



Původně oslovil na šedesát tvůrců. Nakonec zdobí výstavní síň ve Špejcharu padesát čtyři děl od třiceti autorů. Mezi nimi například od Miroslava Jiránka, příbuzného našeho známého karikaturisty, či Vladimíra Merty. Většinou se jedná o olejomalby, akryly, kresby, ale i fotografie.



Výstava obrazů se konala nejdříve v pražské galerii La Femme. Obrazy vzniklé díky domácímu úkolu tam byly vystaveny nedávno a další díla z cest, která vznikla na tvůrčím pobytu v Ekvádoru, před půl rokem. Ve Špejcharu byly obě výstavy spojeny v jednu. Obrazy odsud poputují do Klam–Gallasova paláce v Praze.



Vernisáž v Galerii Špejchar se uskuteční v úterý 21. června v 17 hodin. Výstava potrvá do 20. srpna. Otevřeno je vždy od úterý do soboty od 9 do 17 hodin (vstup z náměstí 1. máje).