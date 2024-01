„Jako ambiciozní člověk, který se pohybuje v kulturním prostředí, mám rád nové věci. Jelikož znám hudebníky z komorního orchestru Českého rozhlasu, napadlo mě, že by bylo možné uspořádat koncert filmové a klasické hudby,“ nastínil.

Pronajal si divadelní sál, domluvil se s orchestrem, zařídil propagaci a sehnal sponzory. První koncert tohoto typu se uskutečnil začátkem října. Výsledek ho potěšil, ač sotva pokryl náklady.

O tajemném území Doupovských hor vyšla kniha. Napsali ji badatelé z Chomutova

„Příprava koncertu mě ohromně duševně obohacovala. Nervozní jsem byl až v den konání,“ prozradil Kiklhorn. „Když jsem ale viděl, že je vyprodaný skoro celý sál, jak to lidi baví a že jsou dojatí, spadlo to ze mě. Dostal jsem hezkou zpětnou vazbu, že kdyby šlo čistě o vážnou hudbu, řada lidí by nepřišla. Spojení s filmovou hudbou je ale oslovilo, a nakonec ocenili i klasiku,“ dodal. Na místě pak ohlásil, že další koncert uspořádá na Valentýna.

Úspěch předešlého koncertu potvrdila i pracovnice odboru kultury magistrátu Silvie Škubová. „Podzimní koncert byl veřejností vnímaný jako velice dobrý a zajímavý,“ potvrdila. „Ten únorový už je také z velké části vyprodaný,“ dodala. Zbývá už jen 37 vstupenek.

OBRAZEM: Chomutovské divadlo nadchl hudební večer Film and classic music

Valentýnský koncert nese název S láskou. Konat se bude 14. února od 19 hodin. Návštěvníci mohou čekat nejen porci kvalitní hudby korunovanou dvěma sólovými pěveckými vystoupeními, ale také světelné efekty, které podpoří atmosféru, a recitaci Shakespearových Sonetů.

S koncerty tohoto typu chce dýdžej pokračovat. „Mým cílem je, aby byl Chomutov spojením filmové a klasické hudby známý. Rád bych, aby se sem lidé jednou sjížděli jako například do Smetanovy Litomyšle,“ nešetří velkými vizemi. V roce 2026 by rád uspořádal koncert s celým Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu na zimním stadionu.

Vztah k filmové hudbě si dýdžej vytříbil už jako dítě, kdy se nechal nakazit nadšením staršího kamaráda. Nastudované má dnes všechny velké autory těchto skladeb. „Když si je pustím třeba v autě, dokážu si v hlavě promítnout i ten film. Jsou v tom velké emoce,“ dodal.

Mohlo by vás zajímat: Konec Goldmannovy vily v Chomutově? Majitel ji chce přestavět na bytový viladům

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová