Kadaň - Nebojte se zeptat. Víte, že když objevíte rakovinu prsu včas, je její léčba komplikovaná asi jako zlomenina ruky? A jak zvládla tuto nemoc herečka Chantal Poullain, Anna K nebo Angelina Jolie? Proč se jí říká nemoc strachu? O tom všem a ještě více vám poví odbornice na rakovinu prsu a jedinečná osobnost, lékařka Miroslava Skovajsová.

Vyšetření na mamografu. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Součástí přednášky bude i simulátor ženských prsou a budete si moci vyzkoušet jak poznat anomálie a bulky. Jedná se o jedinečnou příležitost, protože je tento model velice nákladný a ne každá gynekologická ordinace si může jeho koupi dovolit.

Paní doktorka Skovajsová k tomu dodává: „Rakovina má stejně jako jiné nemoci hluboké a komplikované kořeny, podle mého názoru patří do skupiny nemocí psychosomatického původu. Naše západní medicína o tom hovoří opatrně, neochotně, ale již tento původ nemoci připouští. Odhalení původně ukrytého přinese úlevu, změnu v uvažování, v chování. A o to jde zbavovat se nezbavitelného. To jsou klíče ke zdraví. Ovšem důležitá je i prevence. Samovyšetření by se mělo stát naučeným chováním ženy." Přednáška začíná v KD Střelnice v 18:00 hodin.