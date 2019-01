Teplice, Ústí, Praha /ROZHOVOR/ - I ve světě bodující trio z Prahy hraje v sobotu 31. května od 14.30 na Ptačích schodech na 860. zahájení lázeňské sezony v Teplicích.

Doctor Victor (Vojta Bureš) na Majáles v Ústí. | Foto: Hana Polanská

Kapela Doctor Victor bavila v dubnu Majáles ústecké univerzity a míří na teplickou Lázeňskou. Ambiciózní trio vzniklo v Praze, tvoří ho Vojta (g, zpěv), Bantam (ds) a Marťas (bg).

Staví na vlastních silných melodiích, rocku, blues, kytarových sólech a pódiové energii. Jejich největší úspěch je vítězství v soutěži Hard Rock Rising 2013 i skvělé 2. místo na světovém finále klání v Thajsku. Jsou druzí nejlepší noví na světě! To dokazuje i píseň SexyBlack, kloubící hard rock, blues a funky s grunge.

Proč tento název. Jste vítězi?

Vojta Bureš: Nejen my. Než jsem se narodil, mí rodiče už měli v záloze jméno Viktor. Když jsem povyrostl, a populární byl sportovec Martin Doktor, dětem jsem tvrdil, že jsem Doktor Viktor. Když jsme založili kapelu, hodilo se to jako rýmovací název. Napůl je to pravda, napůl fikce.

Celou dobu hrajete jako trio?

To ne. S Tomášem jsme hráli převzaté věci, nebylo lehké najít spoluhráče pro vlastní tvorbu. A pak se nám začala kapela měnit…

Stačí do kapely tři lidi?

Vojta: Záleží, co chceš dělat. Když máš akustický koncert, sestavu rozšíříš a vezmeš třeba smyčce. Ale na naši hudbu stačíme ve třech, proč ne?

Klávesy máme v krabičce, kterou používá Tomáš. On zvládne zpívat i hrát klávesy.

Řešíte, zda zpívat anglicky?

To ne, zpíváme jen anglicky. Ale kdybys tu chtěl zazpívat česky, můžeme (smích). Právě chystáme EP, na něj zřejmě dáme i překlady textů v češtině. Dost to teď řešíme, aby je pochopili i lidi, kteří se anglicky nikdy moc neučili. Jsou prostě jiná generace.

Co zahrajete na Lázeňské?

Martin Ševčík, baskytara: Na květen chystáme turné s novými písničkami, takže asi i ty. V Teplicích se určitě můžete těšit na něco nového. Ale každopádně dál v angličtině.

Byli jste druzí v prestižní světové soutěži v Thajsku. Je těžké po tom nezpychnout?

Vojta: Jak bychom měli zpychnout? Pořád přemýšlím, jestli máme nebo ne.

Je pro vás důležité, o čem vaše písničky jsou?

Vojta: Je. Třeba písnička SexyBlack je o tom, že není důležitý, jestli máš na sobě oblečení Kennvelo nebo ne. Taky chceme, aby byl text písničky Black Joint co nejuniverzálnější, jako texty Pink Floyd nebo Pražského výběru. U Výběru si v tom lidi často našli politiku, třeba „Krysy už jsou tady…"

Naše fotografka říkala: Ti kluci jsou hodně mladí…

Tomáš: No, ale to se obracíš na toho nejstaršího z nás, je mi 28 a klukům okolo 24.

Je pro vás důležité, vyřádit se před lidmi na pódiu? Běhat, hrát kytarová sóla za hlavou?

Vojta: To neřešíš, dokud tam nejsi… a děláš, co tě napadne. Jak se hejbu před zrcadlem, to jsem řešil v deseti. Můžeš to nazvat divadlo, ale ne každý to tak může chápat.