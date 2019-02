Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Společné turné Bratia a Sestry Tour 2016 rockových kapel Tři sestry (ČR) a Horkýže Slíže (SR) se zastaví již v sobotu večer v DK Ústí. K nové šňůře obě kapely daly Deníku rozhovor.

BRATIA A SESTRY RADEGAST TOUR 2016 // Kladno si užilo koncert kapel Tři sestry a Horkýže slíže | Foto: Bohumil Kučera

Za Horkýže Slíže odpovídal kapelník, zpěvák a baskytarista Peter Hrivňák Kuko. Za Tři sestry pak Pavel Mafuna Martinek, manažer kapely.

Jedete spolu další turné. Čím jsou si vaše kapely blízké a čím se zásadně liší?

Mafuna: Blízcí jsme si jako Češi a Slováci, což podobně v Evropě asi nikde není. No a zásadně se lišíme tím, že mluvíme každá kapela jiným jazykem. Ale nejvíc nás určitě spojuje takové to pěkné večírkování…

Kuko: Lišíme se nejvíc poetikou textů. Fanánek je autor, který to umí, u jeho textů si každý přijde na své. Vždy jsem ho obdivoval, fanouškem Sester jsem byl od začátku. Odlišností je mnoho, napohled podobné kapely se něčím musí lišit. Kdyby měla vaše žena dvojče, nepůjdete přece s ním.

MÁME VYPRODÁNO

Cítíte to tak, že je dnes taková doba, že toto „slučování kapel pro turné" je třeba, aby na ně chodilo víc lidí? Dělají to tak sice mnozí (UDG, fiXa, VZ, Voxel…), myslím ale, že právě vaše dvě kapely o publikum ani samostatně nemají nouzi. Vždyť už máte na této šňůře vyprodáno…

Kuko: Necítím to tak, to není záměr. Hodina hudby je pro publikum málo, pět hodin moc, tři akorát. Kapely mají obvykle devadesát minut, a když se dvě spojí, lidi jsou spokojení.

Mafuna: Na šňůře teď už vyprodáno máme, ale nevím, jestli je to tou dobou. Vždyť my podobná turné absolvujeme už 15 let… Možná jsme tím ostatní kapely jen inspirovali, kdo ví.

Dobrý nápad byl v roce 2013 vydat kombinované album „Bratia a Sestry". Sice „opakovaný vtip není vtipem", ale umím si představit, že pro nové turné vznikly další „výměnné písně" Sester a Slíže. Co nás tedy v Ústí čeká? Neblíží se čas vydání vašeho dalšího společného alba?

Mafuna: Nechte se překvapit, ale že bychom z toho dělali album, tak to ne.

Kuko: Nerozbalujte dárky před Vánocemi, Ježíšek se bude zlobit. Nic vám neprozradím! Spolu jsme zpívali zatím Horky, Bábu a Piánovku. Spíš než na nové album bych se ale zaměřil na posílení ochranky. Na minulém koncertě se nám na pódiu objevil bezdomovec přímo z ulice.

DOKTOR A SABOTÉR

Prozradíte, jak vznikly přezdívky členů Tří sester (konkrétně akordeonistky Supice a bubeníka Vrány) a muzikantů z Horkýže Slíže, kytaristů Doktora a Sabotéra? Byl by ke každému jménu příběh, byť třeba krátký?

Mafuna: Supice to je vlastně ženský ekvivalent od přezdívky Sup, kteroužto byl titulován náš vůbec první harmonikář. Bubeník Franta Vrána si vymyslel svoji přezdívku sám. Byla to reakce na anglofonní přezdívky v českém showbusinessu.

Kuko: Juraj Štefánik byl tak opilý, když jsme šli podepisovat první smlouvu s vydavatelstvím, že místo jedněch dveří od kanceláře viděl hned dvoje. Tak se zeptal: „Do kterých?" Mário Sabo má přezdívku podle svého příjmení.

Zajímalo by mě, co už vás společná turné Bratrů a Sester naučila. Jak už jste se od sebe během těch šňůr inspirovali? A co vás naopak turné odnaučila?

Kuko: My už se neučíme, my už jen opakujeme, co jsme se naučili.

Nové inspirace určitě ano, ty úplně nejlepší věci v životě nevymyslíš. Odnaučit nás už není co. Nikdo nepijeme, nebereme drogy, nemluvíme sprostě. Každý se už teď jen před koncertem pomodlí. Za to všechno může Magor ze Sester. To on zavedl před třemi roky dopingové testy.