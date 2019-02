Chomutovsko, SRN - Velmi pěkný a vděčný výlet v horkých dnech nabízí trasa okolo údolí Černého potoka a dodnes fungujícího vodního příkopu – přivaděče Grüner Graben u našich německých sousedů.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Zuzana Škvrnová

Jak se sem dostanete?

Přejedeme hraniční přechod na Hoře sv. Šebestiána a jedeme směr do obce Künheide. Díváme se doprava až uvidíme cestu ke kostelu a poté zajedeme hned na následující silničku doleva mezi domky (směr na Stolln totiž není značen). Můžete jet níže na oficiální parkovište u restaurace (asi 1km), ale trasa bude delší a neuvidíte tolik zajímavého.

My jedeme směr Stolln po téměř stále rovné silničce )asi 2,5km) až se dostaneme na rozcestí s odpočívadlem a inf. tabulí. Zaparkujeme a jdeme lesní svažující se cestou dolů do údolí. Dostaneme se na turistickou stezku, vedle které se nalézá vodní příkop Grüner Graben zřízený v 17 stol. pro pohon strojů dolů a mlýnů v Pobershau. Náhon je dlouhý přes 8km – my do něho vstupujeme cca v polovině. Voda je jantarově narezlá a plyne poměrně prudce skrz několik tunýlků a průseků skálou. V několika místech je náhon veden v železných korytech.

My jdeme po proudu a dáváme pozor na pěšinky vpravo, které nás zavedou na pár skalních vyhlídek s pohledem do hlubokého údolí Černého potoka. Trasa okolo náhonu není po cestě značena,jen na každé křižovatce jsou zelené ukazatele (to je podstatný rozdíl od našeho českého turistického značení).

Zanedlouho se objeví naučná přírodní stezka s tabulemi označení flóry a fauny v okolí. Poté už vydíme vlastní vyhlídku Katzestein. Jde o skalní plošinu která je 200m nad údolím. Jde o velký příkrý impozantní sráz zajištěný nahoře jednoduchým ocelovým zábradlím a proto dáme pozor na děti. Fotíme. V dáli je vidět stěny Ringmauer. Na plošině je několik laviček a sezení pro případný piknik. Cca 400m od vyhlídky je parkoviště a 2 restaurace.

Po případném občerstvení se vydáme k skalní stěně Ringmauer pěšinou na konci vyhlídky prudce dolů na silničku k potoku. Dáme se doprava a vidíme skalní stěnu spadající z velké výše do potoka u silnice, jež je určena pro turisty a cyklisty. Auta sem nesmí, jelikož se jedná o přírodní rezervaci ( na mapě toto není rozlišeno a můžete se dopustit omylu). Jdeme proti toku Černého potoka. Vlevo se vypíná vysoká Jeptišská skála na níž trénuje docela dost horolezců. Vpravo jsou bloky skal Čertova stěna. Toto místo je nejzajímavější a velmi romantické. Můžeme jít ještě cca 100m a kochat se skalními útvary. Poté se vydáme stejnou cestou zpět a nebo můžeme ještě pokračovat po silnici a po prvém dřevěném můstku vpravo vyjít opět ke kanálu. Nám známou cestou pak dojdeme k našemu autu. Pokud budete mít čas tak doporučuji v okolí ještě vyhlídku Steinhübel na kterou se dostanete nejlépe z Rübenau směr vlevo asi 2,5km.Nad údolím Černého potoka jsou zbytky hradu Raubschloz.



Výlet je příjemný pro vlhký vzduch i za velkého parna, část se jde lesy ve stínu.

Pod Katzestein se dostane i sportovní vozíčkář a i celá trasa po silničce je pro něj přijatelná ( nejde však o mou výše zmíněnou trasu, ale o cyklostezku celou vedoucí údolím po silnici od hotelu). Pokud jsme zde autem navrhuji si udělat ještě výlet na Palmovou skálu u Satzungu, obdobu naší Panské skály. Kamenné sloupy jsou zde však ležaté a nebo utvořeny do vějíře.Od Katzesteinu je to autem cca 8 km.

Autor: Saturnin