Svět, ve kterém je všechno možné a dobro většinou vyhraje. Pohádky můžete prožít nejen před televizními obrazovkami. Na zámku Červený Hrádek čeká výstava s názvem Pohádkový svět. Na příchozí čekají postavy třeba z pohádek O červené Karkulce, Perníková chaloupka, Čert a Káča. Nechybí ani pohádková babička, víly, vodníci a ostatní obyvatelé pohádkové říše. Dokonce se tu zblízka můžete seznámit i s jezinkami a dalšími nepříliš přátelskými postavičkami.

Kouzelné postavičky na zámeckou výstavu, která tvoří stálou expozici, vytvořila mostecká výtvarnice Miloslava Hájková už v roce 2013. Stálá expozice je otevřena vždy v době od 10 do 16 hodin, a to od úterý do neděle.

Zámek předpokládá, že jedna návštěva jako ochutnávka pohádky nestačí. Pro pravidelné návštěvníky Pohádkového světa proto zámek připravil slevovou akci. Sbírejte razítka na speciální kartičku, kterou dostanete na recepci a každou třetí návštěvu Pohádkového světa máte zdarma.

A pokud vám při cestování do říše pohádek vyhládne, můžete zůstat rovnou na zámku. V místní restauraci dobře vaří a pochutnat si můžete na rybách, masu včetně propečených i krvavých steaků i vegetariánských jídlech.