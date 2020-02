Kdy: Sobota 8. února od 10 hodin

Kde: Oblastní muzeum Chomutov

Za kolik: 40 korun

Výstava je formou dnes tolik populárních únikových her. Účastníky čeká atmosferický a emocionální zážitek, kdy se sami ocitnou ve všedních dnech 80. let a zažijí i okamžiky osudného listopadu 1989.



Přes hledání indicií musí řešit různě složité hádanky a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Pokud máte pro únikové hry vytvořený třeba už svůj tým, určitě s ním můžete i do muzea. Hra je stavěná tak, že se jí může zúčastnit několik skupin hráčů. A pokud máte ve skupině jen doprovod, který logiku a adrenalin raději přenechá jiným, zůstávat někde na kafíčku nemusí. Může zhlédnout dokument plný historických materiálů a fotografií. A to zejména z regionu, protože na výstavě budou úplně poprvé zveřejněny některé fotografie z listopadu 1989v Chomutově.

Příležitost k návštěvě máte i třeba dnes a to od 9 do 17 hodin. O víkendu pak v sobotu, v době od 13 do 17 hodin.